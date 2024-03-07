فيديو | بالدليل .. الكشف عن حقيقية مُساندة نجم الهلال السابق للعين أمام النصر!

هل ساند نجم الهلال العين ضد النصر؟

انتشر مقطع فيديو خلال الأيام الماضية، لتواجد ناصر الشمراني نجم نادي الهلال السابق في مدرجات نادي العين، وأكد البعض على أنه تواجد من أجل مساندة الفريق ضد النصر!

واستضاف العين نظيره النصر مساء يوم الإثنين الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، باللقاء الذي انتصر فيه الفريق الإماراتي بهدف دون رد.

وتبين أن ناصر الشمراني تواجد في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بالفعل من أجل مساندة العين، ولكن في مباراته ضد ناساف الأوزبكي، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

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ويظهر الشمراني في الفيديو وهو يهنئ خالد عيسى حارس العين عقب المباراة، حيث تبادل الثنائي التحية، وسط حضور عدد من جماهير النادي الإماراتي.

يُذكر أن ناصر الشمراني كان قد لعب في صفوف نادي العين عام 2017 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بالوقت الذي كان فيه لاعبًا بنادي الهلال.