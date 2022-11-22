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خاص| “لن تفوزوا” .. البليهي يكشف تفاصيل حواره مع ميسي

أحمد مجدي
4:08 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Lionel Messi Argetina 2022
السعوديون أذاقوا واحدًا من أفضل لاعبي التاريخ الويل

دار سجال بين كل من المدافع السعودي علي البليهي وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على هامش المعجزة الكروية التي حققها الأخضر في كأس العالم قطر 2022 بالفوز على الأرجنتين 2-1 لحساب دور المجموعات من المسابقة.

وسجل للسعودية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل للأرجنتين النجم ليونيل ميسي من علامة الجزاء.

وتحدث البليهي عقب المباراة بشكل خاص لـ"جول" عن كواليس ما دار بينه وبين ميسي.

وحينما سئل البليهي عن الحوار الذي دار بينه وبين ميسي قال: "لقد قلت له إنكم لن تفوزوا علينا!".

لا تستغرب هذه الروح القتالية النادرة التي أظهرها البليهي ورفاقه، لقد جعل السعوديون العالم كله مجبرًا على احترامهم بعد الفوز على واحد من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة.

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