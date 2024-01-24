فيديو | "حن علينا شوي" .. طلب عاجل من سعيد العويران إلى تركي آل الشيخ

أسطورة السعودية يناشد تركي آل الشيخ بطلب عاجل..

SHAHID

وجّه سعيد العويران، أسطورة الكرة السعودية ونادي الشباب، طلبًا عاجلًا إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على هامش "اليوبيل الماسي" لقلعة الليوث.

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الشباب احتفل مساء اليوم الأربعاء، بذكرى مرور 75 عامًا على تأسيسه "اليوبيل الماسي"؛ وذلك بمباراة ودية أمام فريق العاصمة الإيطالية روما، بالعاصمة الرياض.

وقدّم الليث الشبابي، الذي يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، أداءًا رائعًا أمام روما؛ على الرغم من خسارته بهدف مقابل اثنين.

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وعلى هامش المباراة.. طلب العويران في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، من تركي آل الشيخ "دعم" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بصفقتين.

وقال أسطورة الشباب، مخاطبًا معالي المستشار: "شكرًا لكل ما قدمته للنادي يا أبو ناصر؛ لكن يا ليت تتكفل بلاعبين من عندك.. حن علينا شوي".

جدير بالذكر أن الشباب، حاول التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بالإضافة إلى الجناح الباراجوياني ميجيل ألميرون، خلال اليومين الماضيين؛ إلا أن لجنة الاستقطابات رفضت ذلك؛ بسبب عدم وجود ميزانية للنادي؛ حسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

SHAHID