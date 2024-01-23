جروهي يماطل الشباب بـ"شرط جديد" .. وتطورات مثيرة في مستقبل رومارينيو مع الاتحاد

تطورات جديدة في مستقبل رومارينيو ومارسيلو جروهي..

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على الرغم من موافقة لجنة الاستقطابات؛ إلا أن البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، وضع شرطًا جديدًا؛ للانتقال إلى الشباب، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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إدارة نادي الاتحاد تريد التخلص من جروهي وعدد آخر من أجانب الفريق، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"؛ لتسجيل محترفين جدد، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، يفضل جروهي، الانتقال إلى نادي الشباب بالفعل، عن العرض البرازيلي الذي تحصل عليه في الأيام الماضية؛ ولكن بشرط التوقيع لمدة موسمين، وليس 6 أشهر فقط.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الثلاثاء، عن أن جروهي ووكيله، قاما بـ"المماطلة" في التوقيع مع الليث الشبابي؛ بعد أن عرض النادي البرازيلي على اللاعب، عقدًا لمدة موسمين.

وعلى جانب آخر.. اقترب نادي الشباب، من التوقيع مع المهاجم البرازيلي رومارينيو، من العميد الاتحادي، على الرغم من أنه لم يكن أولوية الإدارة، في الشتاء الحالي.

وحسب الصحيفة، رفضت لجنة الاستقطابات، طلب نادي الشباب، بالتعاقد مع الباراجوياني ميجيل ألميرون، جناح نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لعدم وجود ميزانية كافية؛ لتلجأ إدارة الليث إلى تفعيل خيار رومارينيو.

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