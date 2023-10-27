فيديو | حكم كلاسيكو الهلال والأهلي منع تكرار سيناريو أزمة كريستيانو رونالدو

أجواء ساخنة في كلاسيكو الهلال والأهلي

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اتخذ الحكم الأرجنتيني الدولي يايل فالكون، قرارًا هامًا في بداية كلاسيكو المملكة الكبير، بين ناديي الهلال والأهلي، على ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض.

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يستضيف الأهلي، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقرر فالكون، تأجيل انطلاق الكلاسيكو لـ"عدة دقائق"؛ بسبب انعدام الرؤية، عقب استخدام جماهير الناديين، الألعاب النارية في المدرجات.

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وعند تحسن الرؤية.. أمر الحكم الأرجنتيني، ببدء الكلاسيكو الذي دخله الهلال بقوة كبيرة جدًا؛ حيث سجل نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، هدفًا في الدقيقة الأولى.

ومنع قرار فالكون بذلك، تكرار سيناريو كلاسيكو الأهلي والنصر، الذي أقيم يوم 22 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين أيضًا.

وقتها.. انطلق الكلاسيكو وسط انعدام كامل للرؤية؛ بسبب الألعاب النارية التي استخدمتها الجماهير؛ حيث سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هدفًا مبكرًا للعالمي في الدقيقة الرابعة، في ظل هذه الأجواء، ما أشعل غضب الأهلي، وأثار الجد بشأن صحة احتسابه من عدمه.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فاز على الأهلي (4-3)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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