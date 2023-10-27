فيديو | حضرت من مصر لأجل الكلاسيكو .. ابنة مدرب الأهلي تشعل مدرجات الهلال

ماذا حدث قبل كلاسيكو الهلال والأهلي؟

SHAHID

اشتعلت الأجواء في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض، قبل انطلاق كلاسيكو المملكة الكبير بين الهلال والأهلي، مساء اليوم الجمعة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يحل ضيفًا على الهلال، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر تواجد الإعلامية البلجيكية أليسيا يانكون، ابنة ميشيل، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي المصري، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتوجهت أليسيا إلى مدرجات جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التي حضرت لمتابعة الكلاسيكو، وأخذت في التفاعل معهم بشكل كبير.

وفي هذا السياق.. قالت الإعلامية البليجيكية في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي": "هذه زيارتي الأولى للسعودية.. وأنا سعيدة بها".

وأكدت أليسيا، على أنها حريصة على السفر إلى جميع أنحاء العالم؛ لمتابعة كرة القدم، مشيدة بناديي الهلال والأهلي، اللذين يملكان أـسماء عالمية في صفوفيهما.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 26 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

SHAHID