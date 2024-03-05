فيديو | "حبوا اللي يحبكم" .. منصور البلوي يثير الجدل في الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال

رسالة منصور البلوي قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد..

كشف منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، عن "توقعاته" بشأن كلاسيكو المملكة الكبير بين العميد وعملاق الرياض الهلال، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتوقع البلوي في مقطع فيديو، فوز الاتحاد على الزعيم الهلالي؛ قائلًا: "إن شاء الله نبارك لجماهيرنا، بعد نهاية المباراة.. اليوم شوط وهناك شوط آخر في جدة".

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وأكد الرئيس الذهبي لقلعة العميد، على أن الفريق الاتحادي يختلف تمامًا في البطولة الآسيوية، عن مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي نهاية حديثه.. أثار منصور البلوي الجدل، عندما وجّه رسالة غامضة إلى جماهير نادي الاتحاد؛ ذكر فيها جملة "حبوا اللي يحبكم".

جدير بالذكر أن الاتحاد خسر بهدف مقابل ثلاثة أمام الهلال، على ملعب "المملكة أرينا" بالذات، منذ أيام قليلة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.