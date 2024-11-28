فيديو | الأمر لم يتوقف عند اللاعبين .. حافلة ريال مدريد تتعرض إلى حادثة!

المصائب لا تأتي فرادى!

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى حقًا في ريال مدريد! فالنادي لم يكتف بالنتائج السلبية على أرض الملعب أو الإصابات التي تلاحق لاعبيه أو تراجع مستوى نجمه كيليان مبابي، بل اكتمل الأمر بتعرض حافلة النادي إلى حادثة تصادم.

ريال مدريد خسر أمام ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا مساء أمس ليتعقد موقفه في البطولة، إذ تراجع للمركز الـ24 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

النادي خسر عديد لاعبيه للإصابة منذ بداية الموسم الجاري وآخرهم ثنائي الهجوم فينيسيوس جوينور وردوريجو واللذان غابا عن قمة الآنفيلد، فيما تُلاحق الانتقادات مدربه كارلو أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة ماركا الإسبانية نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أظهر تعرض حافة الفريق إلى حادثة تصادم مع شاحنة نقل في أحد شوارع ليفربول.

ولم تكشف الصحيفة عن أي تفاصيل خاصة بالحادثة، فيما أوضحت صحيفة آس أن الحافلة كانت خالية من اللاعبين فيما تعرض السائق لبعض الإصابات.