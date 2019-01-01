فيديو - جماهير الهلال تُغني نشيد الاتحاد قبل مواجهة النصر

قامت جماهير الهلال عقب مباراة فريقهم أمام الأهلي بغناء نشيد نادي الاتحاد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدمت جماهير نادي الهلال السعودي دعمها بشكل كبير لنادي الاتحاد وذلك قبل مواجهة الأخير أمام نادي النصر بعد قليل.

الاتحاد يواجه النصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بعد قليل في قمة جديدة من مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقامت جماهير الهلال عقب مباراة فريقهم أمام الأهلي بغناء نشيد نادي الاتحاد، دعمًا للعميد قبل المباراة الهامة.

ويأتي هذا الدعم للفريق الاتحاد من قبل جماهير الهلال على أمل تعطيل المنافس النصر حتى لا يستعيد الصدارة من جديد.

يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل حالياَ المركز الـ14في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 25 نقطة فيما يحتل النصر المركز الثاني، برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر، الهلال.