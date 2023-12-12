فيديو | جاياردو يستبعد ثنائي الاتحاد أمام أوكلاند سيتي رسميًا .. وكريستيانو رونالدو يظهر في "الجوهرة"

ماذا يحدث قبل انطلاق مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي؟

استبعد الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، اثنين من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الاتحاد يواجه أوكلاند سيتي، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

وخرج المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، من قائمة العميد الاتحادي أمام البطل النيوزيلندي؛ بسبب عدم جاهزيته، بعد الإصابة الأخيرة، إلى جانب استبعاد عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول، الذي لم يتواجد في التشكيل الأساسي أو على دكة البدلاء.

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وعلى جانب آخر.. ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في شاشة ملعب "الجوهرة المشعة"، الذي يستضيف مباراة نادي الاتحاد أمام أوكلاند سيتي، مساء اليوم.

وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على عرض مجموعة من اللقطات لـ"تصديات" البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى العميد الحالي، في مشاركته السابقة ببطولة كأس العالم للأندية، مع الفريق المحلي جريميو أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.

ومن بين اللقطات التي ظهرت على الشاشة؛ تصدي جروهي لـ"فرصة" من كريستيانو رونالدو، عندما كان الأخير يلعب في صفوف ريال مدريد، قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصولًا إلى النصر.