فيديو| توماس مولر عن إمكانية الريمونتادا أمام مانشستر سيتي: "الفرصة سانحة!"

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Thomas Muller Freiburg FC Bayern 2023Getty Images
دوري أبطال أوروبابايرن ميونخمانشستر سيتيتوماس مولر

مباراة على أعلى مستوى في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تناول الألماني توماس مولر آمال فريقه بايرن ميونخ في العودة بالنتيجة أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولدى سؤاله قبل المباراة حول حظوظ بايرن ميونخ في التأهل أمام مانشستر سيتي أجاب: "أؤمن أن الفرصة لا تزال لدينا".

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، وضاعف حالة التوتر بين جدران البافاري.

هذه الحالة بلغت ذروتها بعد المشادة العنيفة التي حدثت بين ليروي ساني وساديو ماني نجمي الفريق، والتي تسببت في تجميد السنغالي إلى الآن عن المشاركة مع الفريق.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

289667 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 32%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
289667 الأصوات

اختيارات المحررين