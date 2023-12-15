فيديو | تمرد نجم الاتحاد .. وتصرف غريب من فابينيو على الهواء بعد الخسارة أمام الأهلي

"غليان" في الاتحاد بعد الخسارة أمام الأهلي

أثار غياب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن مباراة الأهلي المصري، مساء يوم الجمعة، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي.

الاتحاد سقط بهدف مقابل ثلاثة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها؛ في المباراة التي شهدت غياب عبد الرحمن العبود، جناح العميد؛ وسط تضارب في الأنباء، عن السبب.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، تعرض العبود لوعكة صحية، كما قيل في الأيام الماضية، مؤكدًا على أن اللاعب "معاقب"؛ لأسباب انضباطية.

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فلاته كشف عن أن العبود، الذي تم استبعاده في عهد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني المقال في الاتحاد لـ"التمرد"، يواصل نفس الأسلوب مع المدرب الأرجنتيني الجديد مارسيلو جاياردو؛ حيث تأخر لمدة 45 دقيقة، عن إحدى الحصص التدريبية.

ومن ناحيته.. قام البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان نادي الاتحاد، بـ"تصرف غريب" خلال تصريحاته الإعلامية، بعد مباراة الأهلي.

فابينيو رد على مطالبته بتوجيه رسالة إلى جماهير الاتحاد، عقب الخسارة بجملة "ماذا يمكن أن يُقال"؛ ثم أثناء إكماله حديثه، ترك منطقة التصريحات الإعلامية، بشكل مفاجئ وغريب.