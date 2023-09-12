فيديو | تكييف وتصميم مذهل .. ملعب وسط جدة يخطف الأبصار

الملعب سيستضيف بعض مباريات كأس آسيا 2027

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تداول المغردون عبر منصة إكس مقاطع فيديو تُظهر التصميم الأولي لملعب وسط جدة المقرر بناءه في المدينة السعودية خلال السنوات القادمة.

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ملعب وسط جدة سيتسع لـ45 ألف مشجع ومن المقرر أن يفتتح قبل كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.

الصحفي نواف العقيل نشر مقطع فيديو لتصميم الملعب وأوضح خلال تعليقه أنه سيقام في وسط مدينة جدة وسيكون قريبًا من البحر، والجديد أنه سيكون من الملاعب النادرة المكيفة في السعودية.

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وأوضح العقيل أن الاستاد سيتضمن ملاعب أخرى ومناطق خضراء وأخرى ترفيهية.

يُشار إلى أن النسخة القادمة من كأس آسيا ستنظم في قطر بداية العام القادم.

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