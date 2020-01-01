فيديو – تطبيق تقنية "الفار" لأول مرة بالدوري المغربي

تقنية حكم الفيديو تطبق لأول مرة في الدوري المغربي.

طبق الاتحاد المغربي لكرة القدم، تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لأول مرة في تاريخ الدوري المغربي للمحترفين اليوم الجمعة.

وتم طبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” خلال مباراة اتحاد طنجة والفتح الرباطي، في الجولة السادسة عشر، ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

المباراة شهدت قيادة للحكم الدولي رضوان جيد، وكان متواجدًا في غرفة "VAR" الحكم مصطفى الكشاف، لمعاونة رضوان جيد.

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وانتهت المباراة بفوز اتحاد طنجة بهدفين، مقابل هدف واحد لفريق الفتح الرباطي، باللقاء الذي أقيم بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري المغربي.

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وبعد انتهاء المباراة، توجه رضوان جيد إلى مدينة الدار البيضاء، ليتولى مهمة حكم الفار، خلال مباراة القمة بين الوداد البيضاوي والدفاع الجديدي، على ملعب محمد الخامس، لمساعدة محمد النحيح حكم الساحة.

جاء ذلك بعد مطالبات من جانب الأندية المغربية، بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب ظهور بعض المشكلات في مباريات الدوري المغربي للمحترفين.