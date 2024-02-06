فيديو | تصرف مثير من ساديو ماني قبل ديربي الهلال .. والنصر يعلق!

ماذا فعل ساديو ماني قبل ديربي النصر والهلال؟..

فاجأ النجم السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل ديربي الرياض المرتقب أمام الهلال.

النصر يواجه الهلال، مساء يوم الخميس القادم، في المباراة الأخيرة من بطولة كأس "موسم الرياض" الودية؛ حيث يلعب العالمي على احتمالين "الفوز أو التعادل"، من أجل التتويج باللقب.

وفي هذا السياق.. نشر المركز الإعلامي للنصر عبر حساب النادي الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عودة النجم السنغالي، للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا؛ وذلك فور وصوله من المطار مباشرة، عقب انتهاء إجازته.

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وعن ذلك يقول ساديو ماني، في المقطع: "متحمس جدًا للعودة مع النصر؛ حيث أنني وصلت للتو من المطار، وأتيت مباشرة لأداء التدريبات".

وأكد ماني على أنه مستعد تمامًا، للتحديات القادمة التي تنتظر الفريق النصراوي، مناشدًا الجماهير بالحضور إلى الملعب، والالتقاء معًا.

ومن ناحيته.. ركز العالمي، على البيئة الجديدة في الفريق الأول لكرة القدم، بعد واقعة النجم السنغالي؛ وذلك بقوله: "في النصر.. نعمـل بحب".

جدير بالذكر أن ماني حصل على أيام راحة قليلة؛ بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها.