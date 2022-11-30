فيديو | تصالح في المترو .. مشجع سعودي يقود معاهدة السلام مع الأرجنتينيين

"ميسي وينه .. كسرنا عينه" هتاف انتشر بشكل واسع خلال الأيام الماضية في شوارع الدوحة، وسط حملة التلاسن من الجانب السعودي تجاه نظيره الأرجنتيني

بعد عدة أيام من التلاسن بين الجمهور السعودي ونظيره الأرجنتيني، قرر أحدهم عقد معاهدة سلام مع جماهير التانجو.

المنتخب السعودي كان قد افتتح مشواره في كأس العالم قطر 2022 بفوز تاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف وحيد، في 22 من نوفمبر الجاري.

وعقب المباراة، اجتاح هتاف "ميسي وينه .. كسرنا عينه" شوارع العاصمة القطرية "الدوحة"، في سخرية من الجماهير السعودية من نجم الأرجنتين ليونيل ميسي.

لكن أحد جماهير السعودية قرر مصالحة الجمهور الأرجنتيني، فانتشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يردد أغنية أرجنتينية في المترو، وسط تفاعل من جماهير التانجو.

مُشجع سعودي يُعيد العلاقات مع الجماهير الارجنتينية، بغنائه لأغنية أرجنتينية:



"عندما أموت لا أريد الورود على قبري

أريد قطعة قماش بها هذه الألوان 🇦🇷💙" 😂 pic.twitter.com/fvN0bNNFFK — WHR (@whrumor) November 29, 2022

يذكر أن المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني يخوضان مباراتين مصيريتين اليوم الأربعاء، أمام المكسيك وبولندا على الترتيب، لحسم المتأهلين لدور الـ16 من المجموعة الثالثة.