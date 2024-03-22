فيديو | بيكيه يتخلى عن نيمار من أجل ميسي .. ويصدم كريستيانو رونالدو!

اختار صديق عمره وشريكه في أقل من ثانية

لم يتردد جيرارد بيكيه، قائد برشلونة السابق، لحظة واحدة أمام اختيار شريكه وصديقه المقرب الأسطورة ليونيل ميسي، كأفضل لاعب في العالم.

وشارك بيكيه في تحدٍ من نوع خاص اعتاد الجمهور تنفيذه عبر منصة "تيك توك"، بحيث يظهر في فيديو ويحرك رأسه نحو أحد الخيارين يمينًا أو يسارًا.

وفي المقطع الذي نشرته جميع الحسابات الداعمة لنادي برشلونة الإسباني، على منصة "X" (تويتر سابقًا)، ظهر بيكيه وهو يختار بين أكثر من نجم كبير، ليستقر في النهاية على لاعبه المفضل والذي كان بلا شك ليونيل ميسي.

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وعندما بدأت المقارنة في المقطع الذي لا تتجاوز مدته 15 ثانية، اختار بيكيه صديقه نيمار على حساب رونالدينيو، ثم واصل اختيار نيمار عندما تمت مقارنته بكل من زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو.

لكن عندما وصلت المقارنة إلى ذروتها ووجد بيكيه نفسه أمام خيارين، إما نيمار أو ميسي، تغيرت تعبيرات وجهه وبدا وكأنه في موقف محرج، لكنه حسم قراره سريعًا وحرك رأسه نحو ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة.

ويرتبط بيكيه وميسي بصداقة طويلة الأمد لأكثر من 20 عامًا، حيث تزاملا في الملعب لسنوات طويلة وشكلا ركنين أساسيين في الجيل الذهبي لبرشلونة، وامتدت صداقتهما أيضًا خارج الملاعب والتي تحولت إلى شراكة في أعمال تجارية.