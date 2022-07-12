فيديو | بقميص المنتخب .. جولة لملك المغرب في الشوارع لمشاركة الجماهير فرحة التأهل التاريخي

المنتخب المغربي شرف العرب في مونديال قطر وينافس على بطاقة التأهل لنصف النهائي

لم تنم المملكة المغربية أمس الثلاثاء، طوال الليل، في ظل الأفراح العارمة بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبها الوطني في كأس العالم قطر 2022.

لأول مرة في تاريخ العرب، تأهل أسود الأطلس لدور ربع نهائي مونديال قطر، بفوز تاريخي أمام المنتخب الإسباني في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف.

ملك المغرب محمد السادس لم يكتف بالتواصل هاتفيًا مع بعثة المنتخب في قطر، كي يهنئها بالتأهل التاريخي، إنما خرج للشوارع للاحتفال مع شعبه أيضًا.

وانتشرت فيديوهات للملك في شوارع البلاد، يتجول بسيارته مرتديًا قميص المنتخب الوطني، وسط حفاوة كبيرة من الجماهير.

ملك #المغرب محمد السادس يتجول في أحد شوارع المملكة مرتدياً قميص المنتخب المغربي، ويشارك الشعب المغربي في الشارع فرحة التأهل إلى ربع نهاية #مونديال_قطر.

اللهم أدم علينا وعلى أمتنا كافة الأفراح والمسرات والإنجازات. pic.twitter.com/er0xwjC65C — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) December 6, 2022

يذكر أن المغرب أبهرت العالم في مونديال قطر بعدما تصدرت مجموعتها بسبع نقاط، متفوقة على منتخبات بحجم كرواتيا وبلجيكا، وحاليًا ضربت موعدًا مع البرتغال في ربع النهائي.