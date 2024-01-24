فيديو | بعد رفضه الليوث .. جماهير الشباب تُحاول إقناع مورينيو بالتراجع عن قراره

هل يتراجع مورينيو عن قراره؟

استغلت جماهير نادي الشباب، مباراة اليوبيل الماسي لليوث أمام فريق روما، من أجل محاولة إقناع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق الإيطالي، بتدريب فريقهم.

ويواجه الشباب نظيره روما مساء اليوم الأربعاء، في مباراة اليوبيل الماسي، المقامة حاليًا على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وقامت الجماهير المتواجدة في الملعب بالهتاف: "مورينيو، مورينيو"، في محاولة لإقناع المدرب البرتغالي بالتراجع عن قراره والموافقة على تدريب الليوث.

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ورفض مورينيو العرض المقدم له من نادي الشباب من أجل تدريبه، في ظل تلقيه عرضًا من نادي نابولي الإيطالي من أجل تولي تدريبه خلال الفترة المقبلة.

ويبحث نادي الشباب خلال الوقت الحالي عن مدرب جديد، بعدما أقال المدرب إيجور بيسكان بسبب سوء النتائج تحت قيادته.