فيديو | بطريقة عاطفية .. رد فعل مفاجئ من بيتسو موسيماني بعد لقاء نجوم الأهلي!

شاهد ماذا فعل موسيماني بعد لقاء نجوم الأهلي

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حرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أبها، على استقبال نجوم الأهلي، قبل انطلاق المواجهة التي ستجمع بين الفريقين.

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وكان موسيماني هو المدرب الذي نجح في قيادة الأهلي للصعود إلى دوري روشن السعودي، بعد الهبوط لدوري يلو الموسم الماضي.

ونشر حساب دوري روشن السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه موسيماني وهو يقوم باستقبال نجوم الأهلي أثناء دخولهم ملعب المباراة.

ويواجه أبها نظيره الأهلي مساء اليوم السبت، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في مباراة مهمة للفريقين.

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ويسعى الأهلي لاقتناص نقطة على أقل تقدير لحسم بطاقة البطاقة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم، بينما يُريد أبها الفوز في ظل سعيه للابتعاد عن منطقة الهبوط.

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