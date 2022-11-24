فيديو | بطائرة حربية .. كواليس نقل الشهراني من قطر إلى السعودية

نقل مدافع الأخضر بطائرة حربية خاصة

نفذت وزارة الدفاع السعودية، أمر سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وقامت بنقل ياسر الشهراني الظهير الأيسر للأخضر السعودي، من العاصمة القطرية الدوحة، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

وشهدت مباراة السعودية والأرجنتين تعرض الشهراني لإصابة بكسر في الوجه، بعد تدخل غير مقصود من زميله حارس المرمى محمد العويس، تسببت تلك الإصابة في عدم قدرته على استكمال منافسات كأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يكشف كواليس نقل ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض، لتنفيذ أمر الأمير محمد بن سلمان.

إنفاذًا لأمر سمو #ولي_العهد..



طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ #وزارة_الدفاع تنقل لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض. pic.twitter.com/lD4W5dG0RK — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 24, 2022

ويتواجد حاليًا ياسر الشهراني في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، حيث أجرى أمس الأربعاء عملية جراحية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.