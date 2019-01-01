فيديو - بث مباشر: قطر والإمارات.. لحظة بلحظة

تابع بالفيديو مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة قطر ضد الإمارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24 والمقامة فعالياتها في قطر

قطر 0 × 0 الإمارات

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

19’ ضغط قوي من لاعبي قطر على دفاعات منتخب الإمارات فى هذه الدقائق

18’ تمريرة خطيرة من أكرم عفيف فى إتجاه المعز علي داخل يمين المنطقة ليسددها المعز تسديدة قوية لكن ابعدها الشامسي ببراعة

17’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أكرم عفيف لداخل المنطقة يتلقاها كريم بوضيف برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

16’ خطأ لصالح قطر من الجهة اليمنى ضد عبدالله رمضان

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تمريرة طولية فى إتجاه بندر الأحبابي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

13’ تمريرات بين أقدام لاعبي الإمارات فى منتصف الميدان وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء

12’ سيطرة من لاعبي المنتخب القطري ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات الإمارات

11’ تمريرة من أكرم عفيف فى إتجاه اسماعيل محمد لكنها تصل سهلة إلى الحارس محمد الشامسي

10’ محاولة التوغل من بندر الأحبابي من الجهة اليمنى لكن تدخل طارق سلمان واستخلصها بنجاح

9’ تمريرة طولية من حسن الهيدوس فى إتجاه أكرم عفيف لكن استخلصها الدفاع الإماراتي قبل ان تصل إلى أكرم

8’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من بندر الأحبابي لكنها مرت اعلى المرمي

7’ خطأ لصالح الإمارات بعد تدخل قوي من سالم الهاجري علي عبدالله رمضان

6’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق طارق أحمد لكنها مرت بعيدة عن مرمي سعد الشيب

5’ أووووووووووووه،،،،،، هجمة خطيرة لمنتخب قطر بعد سوء تفاهم بين الحارس محمد الشامسي والمدافع خليفة مبارك ليستخلصها عبدالكريم حسن وينطلق بها لكن الكرة اصطدمت فى القائم ثم ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين ولاخطورة على المرمي

2’ محاولات من لاعبي المنتخب القطري للضغط على دفاعات المنتخب الإماراتي فى بداية المباراة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / علي صالح / علي خصيف / سالم راشد عبيد / أحمد خليل / حمدان الكمالي / خالد عيسي / أحمد برمان / ماجد سرور / محمد عمر العطاس / جاسم يعقوب

يبدأ المنتخب الإماراتي بقيادة المدرب بيرت فان مارفيك بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من محمد الشامسي / خليفة مبارك / الحسن صالح يوسف جابر / خلفان مبارك / محمد مرزوق / محمد صالح برجش / طارق أحمد / عبدالله رمضان / علي مبخوت / بندر ألأحبابي

البدلاء / فهد يونس / كريم بوضيف / أحمد فتحي منسي / يوسف عبدالرزاق يوسف / فهد علي شنين / بسام الراوي / محمد صلاح النيل / مصعب خضر / محمد مونتاري / محمد البكري / المهدي علي مختار

يبدأ المنتخب القطري بقيادة المدرب فليكس سانشيز بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من سعد عبدالله الشيب / بيدرو ميجيل / عبدالكيم حسن / طارق سلمان / عبدالعزيزحاتم / حسن الهيدوس / أكرم عفيف / سالم الهاجري / بوعلام خوخي / إسماعيل محمد / المعز علي زين العابدين

تشكيل الفريقين:

في المقابل تعرض المنتخب الإماراتي للخسارة أمام أسود الرافدين، ولكنه كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على اليمن بثلاثية نظيفة، لذا ستكون الأفضلية للمنتخب القطري في الجولة الأخيرة في حال انتهاء المباراة بالتعادل، بسبب فارق الأهداف.

نجح العنابي في تحقيق الانتصار الأول له في دور المجموعات بعد التغلب على اليمن في الجولة الثانية بسداسية نظيفة ليحيي أماله في التأهل مجدداً، بعد أن كان قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي بهدفين نظيفين.

يتهيأ ستاد خليفة الدولي الموجود بالعاصمة القطرية الدوحة لاحتضان مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي، عندما يتقابل المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور مع نظيره الإماراتي في مباراة حاسمة من أجل حجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الأولى.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في البث المباشر لمباراة قطر والإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات "خليجي 24"، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./