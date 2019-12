فيديو - بث مباشر: قطر والإمارات.. لحظة بلحظة

قطر 0 × 0 الإمارات

19’ ضغط قوي من لاعبي قطر على دفاعات منتخب الإمارات فى هذه الدقائق

18’ تمريرة خطيرة من أكرم عفيف فى إتجاه المعز علي داخل يمين المنطقة ليسددها المعز تسديدة قوية لكن ابعدها الشامسي ببراعة

17’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أكرم عفيف لداخل المنطقة يتلقاها كريم بوضيف برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

16’ خطأ لصالح قطر من الجهة اليمنى ضد عبدالله رمضان

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تمريرة طولية فى إتجاه بندر الأحبابي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

13’ تمريرات بين أقدام لاعبي الإمارات فى منتصف الميدان وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء

12’ سيطرة من لاعبي المنتخب القطري ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات الإمارات

11’ تمريرة من أكرم عفيف فى إتجاه اسماعيل محمد لكنها تصل سهلة إلى الحارس محمد الشامسي

10’ محاولة التوغل من بندر الأحبابي من الجهة اليمنى لكن تدخل طارق سلمان واستخلصها بنجاح

9’ تمريرة طولية من حسن الهيدوس فى إتجاه أكرم عفيف لكن استخلصها الدفاع الإماراتي قبل ان تصل إلى أكرم

8’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من بندر الأحبابي لكنها مرت اعلى المرمي

7’ خطأ لصالح الإمارات بعد تدخل قوي من سالم الهاجري علي عبدالله رمضان

6’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق طارق أحمد لكنها مرت بعيدة عن مرمي سعد الشيب

5’ أووووووووووووه،،،،،، هجمة خطيرة لمنتخب قطر بعد سوء تفاهم بين الحارس محمد الشامسي والمدافع خليفة مبارك ليستخلصها عبدالكريم حسن وينطلق بها لكن الكرة اصطدمت فى القائم ثم ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين ولاخطورة على المرمي

2’ محاولات من لاعبي المنتخب القطري للضغط على دفاعات المنتخب الإماراتي فى بداية المباراة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / علي صالح / علي خصيف / سالم راشد عبيد / أحمد خليل / حمدان الكمالي / خالد عيسي / أحمد برمان / ماجد سرور / محمد عمر العطاس / جاسم يعقوب

