فيديو: بث مباشر شاهد ذهاب نهائي الدوري الإفريقي 2023 بين الوداد وصن داونز

شاهد بالفيديو البث المباشر لنهائي الدوري الإفريقي 2023 بين الوداد وصن داونز المقامة على مركب محمد الخامس..

اقتربت النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم "السوبر ليج" من نهايتها، حيث تعرفنا بالفعل على طرفي النهائي المرتقب في البطولة، والذي سيجمع بين الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعدما افتتح مشواره في البطولة بتخطي عقبة إنيمبا النيجيري في ربع النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم واجه الترجي التونسي في نصف النهائي، وتفوق عليه بنتيجة 5-4 في ركلات الترحيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله.

أما صن داونز، فقد بدأ مشواره في الدوري الإفريقي بتجاوز بترو لواندا الأنجولي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم تخطى الأهلي المصري في نصف النهائي، متفوقًا عليه بهدف دون رد في المباراتين.

تشكيل الوداد لمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي 2023

قرر عادل رمزي مدرب الوداد الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

يوسف المطيع

أيوب عملود – يحيى عطية الله- جمال حركاس- أيمن أبو الفتح.

زكريا دراوي- يحيى جبران- منتصر لحتيمي.

حمدو الهوني- الشرقي البحري- هشام بوسفيان.

تشكيل صن داونز لمواجهة الوداد في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي 2023

أما رولاني موكوينا، مدرب صن داونز، فسوف يلعب بالآتي:

الخطة 4-3-3

ويليامز

خوليسو موداو، ريفالدو كواتزي، موتوبي مفالا، عبدالمنعم بو طويل.

مارسيلو الليندي، جرانت كيكانا، أوبري موديبا.

سيرينو، ثيمبا زواني، ثابيلو ماسيكو.