مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد حفل جوائز جلوب سوكر 2024 لحظة بلحظة

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تابع معنا مباشرةً وبالفيديو ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024

تتجه أنظار محبي كرة القدم في العالم اليوم إلى الإمارات لمتابعة الحفل الختامي لمؤتمر دبي، والذي يتضمن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لعام 2024.

تنطلق اليوم 27 يناير ديسمبر 2024، مجريات حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، وذلك في دبي.

وحددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام 15 فئة مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادي في العام، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز. وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عدد من النجوم.

اضغط هنا لمعرفة ما هي جوائز جلوب سوكر 2024، وكل شيء عن المرشحين وتصنيفاتها وأكثر من ذلك.

متى موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 والقنوات الناقلة؟

أعلنت الجهة المنظمة أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وسوف ينطلق الحفل في السابعة مساءً بتوقيت دبي، السادسة مساءً بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر.

سيتم نقل حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 على قناة SSC المالكة لحقوق البث تليفزيونياً

الحدثالموعدالقنوات الناقلةالبث عبر الإنترنتالمكان
حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 الجمعة 27 ديسمبر 2024
17:00 مصر، 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		SSC SPORT 5الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر دبي

الفائزون بجوائز جلوب سوكر 2024 وأفضل لاعب في العالم

الجائزة الفائز
أفضل لاعب في العام
أفضل لاعب بتصويت الجمهور
أفضل لاعبة في العام
أفضل نادي رجال في العام
أفضل نادي نسائي في العام
أفضل حارس مرمى في العام
أفضل مدرب في العام
أفضل لاعب شاب
أفضل لاعب في الشرق الأوسط
أفضل فريق في الشرق الأوسط
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