الهلال v الفيصلي

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي 2020

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الهلال - الشلهوب - خربين
شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في جامعة الملك سعود.

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الهلال × الفيصلي

يستضيف الهلال على ملعبه جامعة الملك سعود الفيصلي اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي.

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    خسر الزعيم في آخر مبارياته من الأهلي في الكلاسيكو بهدفين لهدف، وبذلك توقف رصيده عند النقطة 60 على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي، ويفصله عن اللقب الفوز بالمباراة ضد عنابي سدير، فالفارق بينه وبين النصر الوصيف هو 6 نقاطٍ كاملة.

    ستكون هذه المباراة هامة جدًا بالنسبة للفيصلي ، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة، والفارق بينه وبين الوحدة الرابع هو نقطة واحدة، وسيقاتل الفريق على الفوز أو التعادل انتظارًا لتعثر المارد الأحمر والدخول في المربع الذهبي.

    تشكيل الهلال:

    التشكيل | 4-2-3-1
    عبد الله المعيوف
    ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيونج سو - محمد البريك
    جوستافو كويلار - سلمان الفرج
    سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندري كاريلو
    بافيتمبي جوميس

    تشكيل الفيصلي:

    التشكيل | 4-2-3-1
    مصطفى ملائكة
    محمد قاسم - إيجور روسي - رافاييل سيلفا - خالد الغامدي
    خاليم هيلاند - حسين قريش
    أحمد أشرف - يوسف الجبلي - جيليمري أوجستو
    مصطفى بصاص

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