بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في جامعة الملك سعود.

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الهلال × الفيصلي

🔗 — بث مباشر لمباراة #الهلال_االفيصلي (الجولة الـ27) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/hWlNbyPvMG — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 25, 2020

يستضيف الهلال على ملعبه جامعة الملك سعود الفيصلي اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي.

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خسر الزعيم في آخر مبارياته من الأهلي في الكلاسيكو بهدفين لهدف، وبذلك توقف رصيده عند النقطة 60 على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي، ويفصله عن اللقب الفوز بالمباراة ضد عنابي سدير، فالفارق بينه وبين النصر الوصيف هو 6 نقاطٍ كاملة.

ستكون هذه المباراة هامة جدًا بالنسبة للفيصلي ، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة، والفارق بينه وبين الوحدة الرابع هو نقطة واحدة، وسيقاتل الفريق على الفوز أو التعادل انتظارًا لتعثر المارد الأحمر والدخول في المربع الذهبي.

تشكيل الهلال:

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيونج سو - محمد البريك

جوستافو كويلار - سلمان الفرج

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندري كاريلو

بافيتمبي جوميس

تشكيل الفيصلي:

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

محمد قاسم - إيجور روسي - رافاييل سيلفا - خالد الغامدي

خاليم هيلاند - حسين قريش

أحمد أشرف - يوسف الجبلي - جيليمري أوجستو

مصطفى بصاص