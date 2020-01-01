بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي 2020
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الفيصلي 2 × 0 الأهلي
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيصلي_الاهلي (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/cyTka1CNvx— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
أما الفيصلي فيحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط من الأهلي الثالث، ونقطتين من الوحدة الرابع، وقد فاز الفريق في 13 مباراة هذا الموسم وتعادل واحدة وخسر 10.
طالع جدول ترتيب الدوري السعودي من هنا...
مباراة شيقة ينتظرها عشاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فهل ينتصر بها الراقي ويقترب من النصر صاحب المركز الثاني، أم يفوز العنابي ويقترب من المارد الأحمر؟
تشكيل الفيصلي:
يبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
مصطفى ملائكة
محمد قاسم - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي
خاليم هيلاند - حسين القحطاني
أحمد أشرف - يوسف الجبلي - مصطفى البصاص
ويليام ألفيش
تشكيلة فريق #الفيصلي الأساسية والأحتياطية في لقاء #الاهلي— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) August 15, 2020
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/ql2TTuFgBi
البدلاء: أحمد كسار - عقيل بلغيث - علي معدي - خالد كعبي - مشاري الثمالي - حسين آل قريش - رمزي صولان - أحمد العنزي - جيليرمي سانتوس
تشكيل الأهلي:
يبدأ المدرب ميلويفيتش بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
محمد العويس
لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - محمد الخبراني - عبد الله ترمين
يوسف الحربي - محمد المجحد
عبد الرحمن الغريب - علي الأسمري - سلمان المؤشر
عمر السومة
تشكيلة الفريق ⚽️💚 #الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/P5Q9xhohnq— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 15, 2020
البدلاء: ياسر المسيليم - محمد الربيعي - محمد بصاص - أحمد النخلي - يزيد البكر - علي الشيخي - فهد مجرشي - مازن أبو شرارة.
الهدف الأول للفيصلي عن طريق يوسف الجبلي في الدقيقة 27
د27’هدف للفيصلي! ⚽ #يوسف_الجبلي يفتتح التسجيل #الفيصلي 1 : 0 #الاهلي #الفيصلي_الاهلي— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/yZ5ckIaczj
خالد كعبي يسجل الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 73
د73’هدف للفيصلي! ⚽#خالد_كعبي يضيف الثاني#الفيصلي 2 : 0 #الاهلي#الفيصلي_الاهلي— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/bI9kpz2x3E