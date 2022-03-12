فيديو | بالطائرات .. قطر والاتحاد الدولي يتمنيان الشفاء لبيليه!

حالة بيليه صعبة!

تسيطر تطورات حالة النجم البرازيلي التاريخي بيليه الصحية على عالم كرة القدم في الساعات الأخيرة بالرغم من بداية المراحل الإقصائية من كأس العالم المقام في قطر.

وبسبب حالته الصحية المتدهورة في الساعات الماضية ظهرت في قطر مجموعة من الطائرات المسيرة التي كتبت كلمات ودعوات الشفاء لبيليه.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه في موقع "تويتر"، ويظهر فيه في البداية قميص بيليه في السماء باسمه ورقمه.

وبعد ذلك بلحظات تغير الطائرات من وضعيتها لتكتب: "بالشفاء العاجل يا بيليه" فوق الماء، مع مجموعة من العروض المائية.

جدير الذكر أن آخر التطورات حول صحة بيليه تؤكد أن النجم البرازيلي توقف عن الاستجابة للعلاج الكميائي بشكل تام.