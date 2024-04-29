فيديو | باريس سان جيرمان يستغني عن التعاقد مع يامال ويتحضّر لتقديم أبرز موهبة مغربية شابة إلى العالم!

تحضّروا جيداً وراقبوا سوق الانتقالات الصيفي هذا العام، لأننا على موعد مع انتقال لم يكن في الحسبان، ويتعلّق هذه المرة بلاعب مغربي سيفاجئ الجميع!

بالوقت الذي تتجه به الأنظار إلى إدارة باريس سان جيرمان التي تحوم حولها الأخبار بأنها تريد حسم تعاقدات كبيرة جداً مع أعتى نجوم الدوريات الأوروبية من أجل تعويض مبابي، وأبرز هذه الأسماء هو نجم برشلونة يامين لامال، ها نحن اليوم نكتشف أن هناك عمل كبير يتم في الخفاء وهو أكثر دهاءً من المخططات العلنية، لأن باريس سنوي خطف أكبر المواهب المغربية الشابة التي يتصارع عليها كبرى اندية أوروبا مثل برشلونة وأياكس ومانشستر سيتي.

إن نجح باريس سان جيرمان في حسم هذه الصفقة فإنه سيكون قد قدّم لنا إحدى أبرز المواهب المغربي في الأعوام الأخيرة وسيكون أيضاً قدّم للعالم بأسره لاعب من الطراز الرفيع تمكن من خطفه بسعر زهيد جداً نسبةً للموهبة الكبيرة والفذّة التي يمتلكها.

هو اللاعب المغربي الموهوب والشاب إيهاب غوداني البركة، الذي يلعب في دوري الهواة الفرنسي مع فريق "بوبينيه"، والذي يقترب ، غن نجح باريس في مساعيه، من تشكيل ثنائية مغربية في سان جيرمان مع أشرف حكيمي قد تنسحب مستقبلاً على المنتخب المغربي.

فقد كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي المختص في أخبار الانتقالات، عن وجود رغبة قوية من جانب باريس سان جيرمان، في التعاقد مع هذا اللاعب المغربي الذي أبهر كل من تابعه بسبب مستوياته العالية وفنياته الكبيرة،

وكان على رأس المنبهرين به البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الباريسي، الذي رأى فيه القدرة على تعويض مبابي فراغات كبيرة جداً مستقبلاً في باريس سان جيرمان.

من هو إيهاب غوداني البركة وأي مركز يشغل؟

ما يُميّز هذا اللاعب هو مرونته الفنية إذ يتفنن اللاعب المغربي الشاب باللعب في 3 مراكز، وهي الجناح الأيمن والأيسر بجانب المهاجم الثاني، وهو ما يُثير إعجاب الأندية التي تسعى للتعاقد معه بكل شراسة وتتنافس فيما بينها على حسن صفقة المستقبل.

وُلد المهاجم الواعد عام 2005 في إسبانيا من أبوين مغربيين، وهو ما يجعله مؤهلا قانونيا لتمثيل "أسود الأطلس" و"لاروخا" على الصعيد الدولي.

وبدأ إيهاب غوداني البركة مسيرته الكروية في فريق راسينغ كلوب دي فرانس الفرنسي، قبل أن يلعب لفترة قصيرة في إيطاليا مع بيزا ومن بعدهما مع درانسي وأخيرا بوبينيه.

وتألق اللاعب المنحدر من أصول مغربية بشكل خاص خلال الموسم الحالي، حيث سجل 15 هدفا خلال 23 مباراة خاضها في دوري الهواة.