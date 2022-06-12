فيديو | إيتو يعتدي على صحفي جزائري بعد مباراة البرازيل وكوريا!

التقطت الكاميرات قيام صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وهو يعتدي بالضرب على صحفي جزائري.

اعتدى صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على صحفي جزائري بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب 974 لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

إيتو دخل في شجار مع المصور، وتم التقاط مقاطع فيديو عديدة لأسطورة الكاميرون وهو يعتدي عليه بالضرب، مما أدى إلى كسر الكاميرا الخاصة به.

الصحفي الجزائري سعيد ماموني نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "يوتيوب" للحديث عن تفاصيل الواقعة.

وقال ماموني: "ذهبت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد إيتو، لقد ضربني ودفعني شخص آخر معه ودمر الكاميرا الخاصة بي".

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

وأضاف: "سألته عن بكاري جاساما، وإذا أعطاه رشوة، قام بضربي ودمر الكاميرا والميكروفون الخاصين بي"، تعليق ماموني يشير إلى الحكم الجامبي الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون في الجولة الفاصلة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

واختتم: "أعلم أنني سآخذ حقوقي هنا في قطر، لأنها دولة قانون، لقد ضربني على صدري ووجهي ومرفقي".

وبالنظر إلى أن ماموني لم يتعرض لإصابة أدت إلى عاهة مستديمة أو إصابات جسيمة، فإن إيتو قد يُعاقب فقط بغرامة لا تتجاوز 500 ريال قطري.