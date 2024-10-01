فيديو | إعلان موسم الرياض "المدهش" يُجبر خالد الشنيف على الاعتذار من حسين عبد الغني

النجم السعودي المعتزل ظهر في إعلان جميل لموسم الرياض

تقدم خالد الشنيف مقدم برنامج "دورينا غير" لاعتذار، على الهواء مباشرة، لضيفه الدائم "حسين عبد الغني" عن أي خطأ سابق، وذلك بعد ظهور نجم الأهلي والنصر السابق في إعلان موسم الرياض الجديد.

حسين عبد الغني كان قد ظهر مع زميله محمد الشلهوب في إعلان مدهش لموسم الرياض، وقد أدى الأول دور ملاكم ينتصر بجدارة على منافسه؛ بدايةً من توجيه ضربات قاضية له، ثم محاولة فقع عينه، ثم أخيرًا محاولة القضاء عليه نهائيًا، وهنا يتدخل الشلهوب لإنقاذ الموقف.

الشنيف أبدى إعجابه الشديد بالإعلان وإشراك نجوم كرة القدم فيما يخص موسم الرياض، ومن ثم قال ضاحكًا بعد عرض الإعلان "كل التحية لصاحب الفكرة المجنونة، حسين عبد الغني سيكون معنا غدًا، وأنا أعتذر لك أبو عمر عن أي خطأ أخطأته في حقك الفترة الماضية، آسف جدًا أبو عمر".

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موسم الرياض ارتبط منذ انطلاقه بصلة وثيقة بكرة القدم والرياضة بشكل عام، إذ قام برعاية العديد من الأحداث الكروية العالمية وآخرها مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك المصريين.

يُشار إلى أن حسين عبد الغني يظهر دومًا في برنامج "دورينا غير" بجانب محمد نور ومحمد الدعيع.