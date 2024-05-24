فيديو | بعد إصابته .. مالكوم يحسم "مصيره" من نهائي الكأس بين الهلال والنصر

مالكوم أثار الرعب في الهلال خلال الساعات الماضية..

حسم النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "مصيره" من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

الهلال يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024؛ في موعد سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، خلال الأيام القادمة.

وقبل هذا النهائي.. تعرض مالكوم، لإصابة في مباراة الهلال والطائي، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وساد القلق بين جماهير الزعيم الهلالي؛ خاصة أن بعض الأطباء، أكدوا على أن الإصابة تبدو وكأنها خطيرة، وعلى مستوى أربطة الركبة أو الغضروف.

وفي هذا السياق.. أعلن مالكوم في مقطع فيديو، مساء اليوم الجمعة، على هامش حفل تتويج الهلال بلقب الدوري، أنه في حالة جيدة للغاية، وأنه جاهز تمامًا؛ في تأكيد على لحاقه بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن الهلال، سيخوض المباراة الأخيرة في الدوري، مساء يوم الإثنين القادم، أمام مستضيفه نادي الوحدة؛ وذلك قبل إسدال الستار على موسم 2023-2024، بنهائي الكأس.