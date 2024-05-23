قلق كبير في الهلال .. طبيب يكشف احتمالات إصابة مالكوم وجورج جيسوس يعلق!

مالكوم يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-24..

SHAHID

تعرض النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال، لإصابة تبدو قوية، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الطائي، مساء الخميس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال فاز (3-1) أمام الطائي، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا للدكتور ثامر الشهراني، إخصائي العلاج الطبيعي، فإن إصابة مالكوم في مواجهة الهلال والطائي؛ جاءت على مستوى الركبة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الشهراني كشف عن 3 احتمالات في إصابة مالكوم، وجميعها قد تكون خطيرة؛ وهي: "الرباط الداخلي للركبة، الغضروف الداخلي للركبة، الرباط الصليبي".

وأشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أن أفضل الاحتمالات؛ هي أن تكون إصابة النجم البرازيلي، عبارة عن "إلتواء" فقط، أما الأسوأ وجود "تمزق".

وبخصوص الرباط الصليبي.. شدد ثامر الشهراني، على أن اللقطة غير واضحة 100%؛ لكن من المرجح أن لا تكون الإصابة "صليبي"، وأن تكون في الرباط الداخلي للركبة، إلا لو اتضح شيء آخر بعد الأشعة.

ومن ناحيته وعند سؤاله عن إصابة مالكوم، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة؛ رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بأنه لا يعرف شيئًا - حتى الآن -؛ حيث لم يجلس بعد مع طبيب النادي.

وطلب جيسوس من الجميع الانتظار، حتى إجراء اللاعب البرازيلي، الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، يوم الجمعة؛ من أجل معرفة طبيعة الإصابة ومدة الغياب.

SHAHID