فيديو | "إذا فازت الأرجنتين .. ستكون السعودية الفائزة بكأس العالم"

هل تتوج الأرجنتين ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها؟

يستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الفرنسي، في نهائي كأس العالم قطر 2022 على استاد لوسيل، ولكن الجمهور السعودي له رأي خاص قبل تلك المواجهة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد صعد إلى النهائي، بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية دون رد، بينما صعدت فرنسا بعد الانتصار على المغرب بهدفين.

ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو لمشجع سعودي يتحدث عن توقعاته لمباراة نهائي كأس العالم والأرجنتين.

وقال المشجع: "إذا فاز ميسي بكأس العالم اليوم، فإن السعودية ستكون فائزة أيضًا بكأس العالم، لأننا فزنا على الأرجنتين".

وكان المنتخب السعودي قد انتصر على نظيره الأرجنتيني، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، بهدفين مقابل هدف واحد.