فيديو | أمام عيون مورينيو .. احتفال "رونالدو" الأيقوني يصل إلى سباق الدرجات النارية

نجم النصر اخترق الرياضات الأخرى

يبدو أن تأثير كريستانو رونالدو في الرياضة لن يتوقف عند كرة القدم، بل سيمتد إلى رياضات أخرى آخرها سباق الدرجات الهوائية.

سباق الدراجات النارية الذي أقيم مؤخرًا في مدينة بورتيماو البرتغالية شهد لقطة طريفة من الفائز به، خورخي مارتن، حيث احتفل بإنجازه على طريقة نجم النصر الأيقونية في الاحتفال والمعروفة باسم "siii".

والمثير أن ذلك الاحتفال جاء أمام عيون المدرب المخضرم جوزيه مورينيو، والذي كان من يحمل راية النهاية ويُلوح بها.

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رونالدو متواجد حاليًا في معسكر منتخب بلاده البرتغال استعدادًا لمواجهة سلوفينيا وديًا مساء الثلاثاء القادم، وذلك بعدما غاب عن اللقاء الودي الأول في معسكر مارس أمام السويد.

صاحب الـ39 عامًا غادر أوروبا باتجاه الدوري السعودي في يناير 2022 ورغم ذلك مازال يتمتع بشعبية وتأثير كبير في كرة القدم العالمية.