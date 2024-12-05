فيديو | آرسين فينجر يتورط في رقصة مُحرجة مع مطربة لاتينية أثناء قرعة المونديال

أثار الفرنسي آرسين فينجر، المدرب التاريخي لنادي آرسنال، جدلًا واسعًا بعد مشاركته في رقصة على الهواء، قبل دقائق من إجراء قرعة دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025.

وأقيمت اليوم الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

وشارك فينجر في مراسم سحب القرعة، باعتباره رئيس لجنة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث كان حاضرًا في ميامي مع العد التنازلي للمسابقة القارية الجديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع انتقال بث القرعة إلى ستوديو وسط مدينة ميامي، قدمت المذيعة آنا جوركا العديد من الضيوف بما في ذلك نجمة البوب اللاتينية فيكينا، التي تولت غناء أغنية كأس العالم للأندية وقامت بالرقص عليها، عندما طلبت منها المذيعة ذلك.

وبدأت فيكينا في الرقص مع الضيوف، قبل أن تحث جوركا، المدرب الفرنسي المخضرم على الانضمام للرقصة، قائلة: "سيد آرسين فينجر، تعال هنا، لقد وعدتني أن ترقص".

وحاول فينجر مازحًا الهرب من دعوة الرقص، قبل أن يقرر في النهاية التوجه إلى حيث تقف آنا جوركا وفيكينا والمشاركة في الرقصة ببعض الحركات المحرجة إلى جانب اثنين من الضيوف الآخرين، قبل أن يتوقف بسرعة.

ولم يصدق المشجعون ما رأوه وهم يتطلعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دهشتهم، وقال أحدهم: "مشاهدة هذه القرعة أمر مؤلم. كمية سخيفة من الفيديوهات المملة، وحوارات مبالغ فيها بعد كل قرعة ورقص مُحرج مع أرسين فينجر. فقط اعلنوا القرعة اللعينة".

وأضاف آخر: "فينجر، ماذا تفعل..."، قبل أن يتدخل آخر: "أرسين فينجر مجبر الآن على الرقص. يا إلهي، لقد كان هذا الأمر برمته مروعًا".