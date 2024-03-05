فيديو | انقلاب غير متوقع .. جماهير الهلال تصدم عبدالله المعيوف بـ"تصرف مفاجئ"

تصرف مفاجئ من جماهير الهلال في كلاسيكو الاتحاد..

"ما الذي تغير عن الكلاسيكو الماضي؟".. سؤال يطرح نفسه بقوة؛ بعد الانقلاب الغريب من جماهير الهلال ضد عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق السابق ونادي الاتحاد الحالي.

الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ومنذ أيام.. تواجه الفريقان في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت توجيه الجماهير الهلالية الذي فاز ناديهم (3-1) على العميد، تحية كبيرة للمعيوف.

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لكن في الكلاسيكو الآسيوي - وحسب ما نقله الحساب الجماهيري الشهير "أخبار الهلال" -، قام عشاق الزعيم، بإطلاق صافرات الاستهجان ضد الحارس المخضرم، بعد نزوله إلى أرضية الملعب مباشرة، لإجراء عمليات الإحماء.

ومن كلاسيكو الدوري إلى المواجهة الآسيوية، من غير الواضح ماذا حدث بين جماهير الهلال وعبدالله المعيوف؛ خاصة أن الأخير لم يخرج عن النص، ولم يتحدث بشكل سلبي.

المعيوف تحدث فقط عن أنه سيستغل خبرته الكبيرة في دوري أبطال آسيا؛ من أجل مساعدة الاتحاد، للفوز على نادي الهلال، في مباراة الليلة.