فيديو | انتهى وقت الدلع .. الهلال يجهز نيمار جديد لا يقهر!

الهلال يضع خطة جديدة مع نيمار جونيور..

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لم يستطع نادي الهلال السعودي، الاستفادة من ساحره البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بسبب الإصابة.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الفريق الأزرق، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

وفي هذا السياق.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن "خطة جديدة" من الزعيم الهلالي مع الساحر البرازيلي؛ لإعداده بدنيًا للموسم الرياضي القادم.

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الشهراني نشر مقطع فيديو لتدريبات نيمار في الهلال؛ معلقًا عليه: "بداية تمارين الإعداد البدني، بشكل أقوى لجميع عضلات الجسم؛ وخصوصًا (الجذع)".

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي، أن نادي الهلال ألزم نيمار بالعمل على البنية الجسدية؛ من أجل الاستفادة القصوى من فترة العلاج الحالية، للوصول إلى أفضل مستوى ممكن.

وشدد ثامر الشهراني، على أن هذا الإعداد البدني الجديد، الذي وضعه نادي الهلال للساحر البرازيلي؛ سيُساهم في وقايته من الإصابات، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور، دائمًا ما يواجه اتهامات بـ"الدلع"، وعدم الاهتمام بلياقته البدنية؛ وهو ما يجعله عرضه للإصابات في كل موسم، وخاصة في السنوات الخمس الماضية.

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