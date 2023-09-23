فيديو | اليوم الوطني 93 السعودي .. نيمار يرقص بـ"العقال" والهلال يحتفل!

احتفالات الأندية السعودية باليوم الوطني مستمرة!

SHAHID

حول فريق الهلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة احتفال باليوم الوطني السعودي 93 بعدما بدأ نشر صور ومقاطع الاحتفالات منذ ساعات.

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أبرز مظاهر تلك الاحتفالات كانت الصور الجماعية لنجوم الهلال بالزي الوطني، وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم من باريس سان جيرمان في الصيف.

نيمار ظهر في مقطع فيديو رفقة نجوم الهلال وهم يرقصون بالزي الوطني، وقام النادي بنشره على حسابه في موقع "تيكتوك".

الهلال كان قد تعادل بهدف لمثله يوم الخميس أمام ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين وكان ذلك هو التعادل الثاني له في الموسم.

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جدير بالذكر أن الهلال يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة بـ 17 نقطة خلف الاتحاد المتصدر برصيد 18 نقطة.

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