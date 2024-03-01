فيديو | "النمر ممنوع في المملكة أرينا" .. التضييق على جماهير الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال!

ماذا حدث قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد؟..

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"تضييقات" عانت منها جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومنعت إدارة ملعب "المملكة أرينا"، دخول مشجعي الاتحاد بـ"دُمية النمر"؛ وهو الرمز التعبيري للفريق الأول لكرة القدم.

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ونشرت صحيفة "الميدان الرياضي"، مقطع فيديو لأحد مشجعي العميد الاتحادي، وهو يحمل "دُمية النمر"؛ معلنًارفض إدارة الملعب "دخوله"، دون أن تفسر الأسباب له.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 59 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي الاتحاد "خامسًا"، بـ37 نقطة.

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