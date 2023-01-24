فيديو | بتحريض من تاليسكا .. رونالدو يسخر من لويز جوستافو

لقطة علت معها ضحكات لاعبي النصر كان ضحيتها لويز جوستافو

Shahid

يبدو أن ثنائية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترفي النصر السعودي، داخل الملعب، ستحمل بعض الشغب والتلاسن على زملائهما في الفريق.

الثنائي قاد العالمي للفوز قبل أيام أمام الاتفاق، بهدف نظيف، سجله البرازيلي، في أول ظهور رسمي للدون، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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وخلال الحصة التدريبية بالأمس، وخلال فقرة التدريب بالكرة، قام تاليسكا بتمرير الكرة من بين أقدام مواطنه لويز جوستافو "كبري"، في لقطة أثارت سخرية رونالدو، الذي علت ضحكاته بعدها.

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة الاتحاد غدًا الخميس، في كأس السوبر السعودي، في أول عام يشهد إقامته بالنظام الجديد.

ويشارك في السوبر أربعة فرق هذه المرة، هي: الهلال؛ بطل الدوري المحلي الموسم الماضي، الفيحاء؛ بطل كأس الملك، الاتحاد؛ وصيف الدوري، والنصر؛ ثالث الدوري الذي يشارك كون الهلال وصيف الكأس وهو نفسه بطل الدوري.

Shahid