فيديو | بالعرضة والغناء .. حفل خاص بعد سلامة أوسبينا

الحارس الكولومبي تم إسقاطه من قائمة النصر اضطراريًا

Shahid

أقام عدد من لاعبي النصر السعودي اليوم الثلاثاء، حفلًا مصغرًا للكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى الفريق، العائد مؤخرًا من إسبانيا.

الكولومبي خضع لعملية جراحية في إسبانيا، بعدما أصيب بكسر في أحد عظام المرفق، خلال مواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وانتشر عدد من فيديوهات الحفل الذي حضره كذلك أبناء الحارس وعدد من الإعلاميين النصراويين، وسيطر عليها الطبل والغناء.

بينما ظهر أوسبينا مؤديًا العرضة السعودية رفقة زميله الحارس وليد عبد الله، وبعض الرقصات الشعبية.

يذكر أن الحارس الكولومبي يغيب عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا، لذلك قرر العالمي إسقاطه من قائمته في الموسم الجاري، وقيد الحارس الأرجنتيني الجديد آجوستين روسي، المعار من بوكا جونيورز الأرجنتيني لنهاية الموسم الحالي.

Shahid