فيديو | "النصر السبب؟" .. البليهي يثير الجدل مع منتخب السعودية بمشاركة ثنائي الهلال

علي البليهي "عنوان الإثارة" في الهلال ومنتخب السعودية..

تسبب النجم الدولي علي البليهي، في إثارة الجدل كـ"عادته"؛ بعد كل مباراة يشارك فيها، سواء مع فريقه الهلال أو مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

البليهي شارك في فوز السعودية (1-0) على طاجيكستان، مساء يوم الخميس، بملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولم يشارك المدافع الهلالي، مع باقي زملائه في منتخب السعودية، في تحية الجماهير الحاضرة في ملعب "الأول بارك"؛ على طريقة "الفايكنج" الشهيرة، والتي يستخدمها نجوم النصر بعد الفوز في مبارياتهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المثير في الأمر أن الثنائي الهلالي محمد كنو وياسر الشهراني، شاركوا البليهي بـ"عدم الاحتفال"، قبل أن يقوما بالتصفيق من بعيد، عندما جاءت الكاميرا عليهما.

البعض فسر تصرف البليهي؛ بأنه لا يريد الاحتفال على الطريقة النصراوية، في الوقت الذي رد الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ على ذلك؛ بالقول: "خيالات".

وطالب الشيخ في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، الجماهير الرياضية بـ"تصفية النية"، وعدم صنع خيالات في رأسهم، والتركيز على أمور أهم؛ منها عدم ظهور المنتخب السعودي، بالشكل المطلوب، وعدم وجود لمسة واضحة من المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها البليهي، مشاركة نجوم منتخب السعودية، في الاحتفل على طريقة "الفايكنج"؛ حيث فعلها في بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة.