فيديو | "المهرج القاتل" ينشر الهلع في غرفة ملابس ستراسبورج الفرنسي

ماذا حدث في مركز التدريب؟

حرص لاعبو فريق ستراسبورج الفرنسي على الاحتفال بعيد الهلع "الهالووين" بشكل استثنائي هذا العام.

وعيد الهالووين هو تقليد شائع في عدد كبير من دول العالم، يقوم على بث الرعب لطرد الأرواح الشريرة مع نهاية فصل الصيف ومعه يخرج الجميع بمظاهر احتفالية غريبة للغاية، وذلك يوم 31 أكتوبر من كل عام.

ويستعد فريق ستراسبورج لمواجهة مضيفه سانت إيتيان، السبت المقبل على ملعب جيوفروى جيشار، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي "ليج آ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الحساب الرسمي لنادي ستراسبورج الفرنسي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو يظهر من خلاله لاعبين من فريق كرة القدم، بارتداء زي المهرج مع قناع مخيف والاختباء في مدخل غرف الملابس لمفاجأة زملائهم أثناء حضورهم للتدريبات.

وانتشر المقطع بشكل واسع بين جماهير الفريق، حيث يتم تداول مثل هذه المقاطع في ليلة الهالووين بين الجميع، وهو ما يتأثر به نجوم كرة القدم ومتابعيهم.

وسبق أن شارك عدد كبير من نجوم كرة القدم في احتفالات الهالووين، وأبرزهم كريستيانو رونالدو الذي ارتدى قناع المهرج "بيني وايز" المشهور في أفلام الرعب الأمريكية، وظهر بهذا القناع وزيًا غريبًا في غرفة ملابس فريقه الأسبق يوفنتوس.

كما ظهر النجم البرازيلي نيمار من قبل بوجه مطلي باللون الأبيض المخيف والذي يحمل ندبات، في تشبه بشخصية "الجوكر" الشهيرة، في الوقت الذي ظهر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا نجم ريال مدريد، مع صديقته عارضة الأزياء ميشيل جيرزيج، بشكل مختلف حيث ارتديا زي "الشيطان".