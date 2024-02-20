فيديو | بـ"المسدسات والرشاشات" .. جماهير فريق أرجنتيني تطلق النيران في الشوارع

أحداث مؤسفة في الشوارع الأرجنتينية..

"إنه جنون".. هذا هو الوصف المناسب للمشاهد التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيرير الأرجنتيني.

جماهير لافيرير، التي صعد ناديهم في العام الماضي، إلى دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني، نزلوا إلى الشوارع بالأسلحة النارية "مسداسات ورشاشات".

وظهر قطاع كبير من هؤلاء الجماهير، وهم يعتلون الحافلات ويطلقون النار من المسدسات والرشاشات في ساعات النهار؛ بشكل أثار الرعب بين سكان المنطقة.

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وجاءت هذه التصرفات الجنونية، قبل مباراة لافيرير أمام نادي كومونيكاسيونيس كلوب، والمقررة فجر يوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -.

وتعيش جماهير لافيرير، حالة من الانتعاش قبل مواجهة كومونيكاسيونيس؛ حيث كان فريقهم قد فاز في الجولة الماضية أمام ديبورتيفو أرمينيو.