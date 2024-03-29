فيديو | "الله يعين الإسعاف" .. جماهير الاتحاد تستفز الأهلي قبل الديربي بـ"سخرية ووعيد"!

ديربي ساخن مرتقب في الملاعب السعودية..

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توعد المئات من جماهير نادي الاتحاد، الغريم الأزلي الأهلي؛ بعد فوز فريقهم (3-1) على الفيحاء، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد يحل ضيفًا على النادي الأهلي في ديربي جدة الكبير؛ وذلك في الأول من أبريل 2024، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وبعد انتهاء مباراة الفيحاء.. أخذت جماهير الاتحاد تردد "هاتوا الهابط هاتوا الهابط"؛ في سخرية من الفريق الأهلاوي، الذي لعب لأول مرة في تاريخه، خلال الموسم الرياضي الماضي، بدوري يلو "الدرجة الأولى".

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وقام قطاع آخر من جماهير العميد الاتحادي، بترديد هتافات "ينعاف الأهلي ينعاف والله يعين الإسعاف"؛ في تلميح لما ينتظر جمهور الراقي، بعد الخسارة القاسية المتوقعة في الديربي.

الأهلي كان قد سقط في فخ التعادل (2-2) أمام مستضيفه الاتفاق، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن، للموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن ديربي جدة القادم؛ سيكون حاسمًا بشكل كبير لتحديد صاحب المركز الثالث، والذي يحتله الراقي حاليًا بـ48 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن قلعة العميد.

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