فيديو | مشادة بين ثنائي الكويت .. ودفاع الإمارات يمهد الفوز لأصحاب الأرض في "خليجي 26" بطرد وخطأ فادح

الكويت تقترب من نصف النهائي..

الإثارة أصبحت عنوانًا لبطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

هذا ما ظهر بوضوح في قمة الكويت والإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

الإمارات تقدمت أولًا بهدف، عن طريق كايو كانيدو في الدقيقة الخامسة؛ قبل أن يقلب المنتخب الكويتي النتيجة، بثنائية محمد دحام ومعاذ العنزي في الدقيقتين 16 و89.

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وبعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، وأثناء توجه اللاعبون إلى "غرفة الملابس"؛ التقطت الكاميرات مشادة بين دحام وزميله في المنتخب الكويتي يوسف ناصر.

المشادة بين دحام وناصر؛ جاءت بعد عتاب كل منهما للآخر، بشأن إحدى الهجمات الكويتية الضائعة، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي (1-1).

وتدخل عدد من نجوم المنتخب الكويتي لـ"تهدئة" الثنائي؛ قبل أن يعود الفريق الأزرق بشكل أكثر قوة، من غرفة الملابس؛ وينجح في خطف الثلاث نقاط الغالية في الشوط الثاني.

الدفاع الإماراتي يساعد المنتخب الكويتي على الفوز

هذا الانتصار الغالي، الذي قرب الكويت من دور نصف النهائي؛ جاء بمساعدة من دفاعات الأبيض الإماراتي في الأساس، وتحديدًا من الثنائي كوامي أوتون وخليفة الحمادي.

كوامي تحصل على كارت أصفر ثاني في الدقيقة 87، بعد لعبة مشتركة مع معاذ العنزي، ليتم استبعاده من المباراة؛ حتى ولو اعترض الإماراتيون على صحة هذا الطرد.

المنتخب الإماراتي اعتبر أن الحكم تسرع في إشهار الكارت الأصفر الثاني في وجه كوامي، وأن اللاعب الكويتي هو من دفع نفسه بشكل مبالغ فيه.

وبعيدًا عن صحة قرار الحكم من عدمه.. فقد لعب هذا الطرد دورًا كبيرًا، في مساعدة الكويتيين على تحقيق الفوز، بالإضافة إلى "الخطأ الفادح" الذي ارتكبه خليفة الحمادي، بعدها بدقيقتين فقط.

الحمادي أراد إرجاع الكرة إلى حارسه، إلا أنه مررها بشكل خاطئ؛ لتصل إلى العنزي الذي وجد نفسه منفردًا بمرمى المنتخب الإماراتي، ليحرز الهدف الثاني القاتل.

جدير بالذكر أن الكويت تتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة "خليجي 26"، برصيد 4 نقاط بالتساوي مع عمان؛ وبفارق 3 نقاط عن منتخبي قطر والإمارات، صاحبي المركزين الثالث والرابع بالتساوي أيضًا.