الدون يحقق حلم نجم جورجيا على أنقاض البرتغال!

أقدم خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم منتخب جورجيا، على تصرف رائع يعكس أخلاقه العالية، خلال احتفاله بالانتصار التاريخي لمنتخب بلاده على البرتغال في "يورو 2024".

وسجل كفاراتسخيليا الهدف الأول في انتصار جورجيا بنتيجة (2-0) على البرتغال، أمس الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ، ليصعدا سويًا إلى الدور ثمن النهائي بكأس الأمم الأوروبية.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة "يورو 2024" عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو يظهر الاحتفالية الجنونية للاعبي منتخب جورجيا، بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية، حيث انطلق الجميع إلى أرض الملعب فرحًا بهذا الانتصار والإنجاز التاريخي.

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وهذا هو الانتصار الأول لمنتخب جورجيا في تاريخه باليورو، والذي جاء على حساب البرتغال "بطل نسخة 2016"، بخلاف أنه ضمن لهم التأهل للمرة الأولى في تاريخهم الوصول إلى الدور ثمن النهائي.

وبينما كان جميع لاعبي منتخب جورجيا يركضون فرحًا بالفوز، توقف كفاراتسخيليا بشكل مفاجئ، وتوجه إلى النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغالي الذي كان يقف على الخط حزينًا لخسارة بلاده.

وتوجه لاعب نابولي إلى قدوته في كرة القدم، كريستيانو رونالدو من أجل مواساته ثم عانقه بشدة وهمس في أذنه ببعض الكلمات البسيطة، بينما حصل على قميصه، قبل أن يذهب لزملائه واحتفل معهم بالتأهل للدور ثمن النهائي.

وعقب المباراة، نشر كفاراتسخيليا صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، لقميص الدون مع جائزة أفضل لاعب في المباراة وعلق عليها بكلمة "الحلم".