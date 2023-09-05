فيديو | "العراف نيمار" يرسم شكل موسم الهلال 2023-24 .. عدد أهدافه والبطولات

توقعات نيمار جونيور لموسمه الأول مع نادي الهلال

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رسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، "سيناريو" لموسمه الرياضي الحالي 2023-2024، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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نيمار انضم إلى الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ90 مليون يورو تقريبًا.

ومنذ الانضمام إلى الزعيم الهلالي، لم يلعب الساحر البرازيلي البالغ من العمر 31 سنة، أي مباراة مع الفريق الأول؛ بسبب معاناته من الإصابة.

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وفي انتظار مشاركته الأولى.. توقع نيمار في مقطع فيديو، تسجيله 30 هدفًا مع نادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي، بالإضافة إلى صناعته 20 أسيست.

وعن عدد البطولات المتوقع أن يحصل عليها مع الهلال، في الموسم الحالي، قال نيمار جونيور: "4 ألقاب.. أتمنى وأتوقع تحقيقها".

كما أكد نجم باريس السابق، والذي مثّل العملاق الإسباني برشلونة، في الفترة من 2013 إلى 2017 أيضًا، على أنه سيقوم بـ3 قصات مختلفة على الأقل لشعره، طوال الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2025.

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