فيديو - السعودية تعيد حسابات المجموعة الثانية في خليجي 24 بعد الفوز على البحرين

اشتعال المجموعة الثانية في خليجي وتأجيل حسم التأهل للجولة الأخيرة

حقق المنتخب السعودي فوزًا هامًا على نظيره البحريني، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينمها، على ملعب "عبدالله بن خليفة" بنادي الدحيل.

المنتخب السعودي أعاد فرصه مرة أخرى بقوة في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة "خليجي 24" المقامة حاليًا في قطر بمشاركة 8 منتخبات.

وكان الأخضر قد تعرض للهزيمة في المباراة الأولى أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

المنتخب السعودي سيطر على مجريات اللعب بشكل كبير، حتى تمكن عبد الرحمن الحمدان من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 29 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من نواف العابد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بهدف دون رد، ليذهب إلى الشوط الثاني ويسعى لزيادة عدد الأهداف بعد خسارة المباراة الأولى في البطولة.

وبالفعل تمكن المنتخب السعودي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق محمد عبده خبراني رأسية رائعة بعد تلقية عرضية من ضربة ركنية من نواف العابد.

وبذلك ارتفع رصيد السعودية إلى 3 نقاط في المركز الثالث بنفس رصيد الكويت صاحب الوصافة بفارق الأهداف بينما تصدر عُمان برصيد 4 نقاط.