فيديو | الإعلان عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق برازيلي! .. جماهير النصر تتعرض للخداع

جماهير النصر تعرضت للخداع بعد الخسارة أمام الهلال في الديربي..

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في الساعات القليلة الماضية، وبعد الهزيمة أمام الهلال في ديربي الرياض الكبير؛ ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بقميص فريق برازيلي.

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رونالدو خسر مع النصر لقب كأس "موسم الرياض 2024"؛ بعد السقوط في الديربي أمام الهلال، بهدفين دون رد، على ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -، مساء أمس الخميس.

واليوم.. أعلن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، عن تدعيم صفوفه بلاعب جديد؛ حيث ظهر في فيديو متداول أنه كريستيانو رونالدو؛ ليتساءل الجميع "ماذا حدث؟!".

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الحقيقة؛ هي إن بابليتو اللاعب الجديد المنضم إلى فاسكو دي جاما، يشبه إلى حد كبير في "ملامح الوجه" الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة.

لذلك.. قامت جماهير فاسكو دي جاما، بـ"التلاعب" في الفيديو الأصلي الذي أصدره النادي، بالتعديل في وجه بابليتو؛ ليظهر كما لو أن رونالدو، هو صفقة الفريق الجديدة.

وبالطبع كان الفيديو الذي تم التلاعب فيه من جماهير الفريق البرازيلي، أكثر تداولًا من الأصلي؛ ما تسبب في إثارة الجدل بشكل كبير.

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